Brigitte Macron si confida: “La storia con Emmanuel? Per me era qualcosa di proibitivo”

(Adnkronos) – "Esercito l'influenza che una moglie può avere sul proprio marito". Ad affermarlo è Brigitte Macron, la moglie del presidente della Repubblica francese, che si confida sulla sua vita privata al mensile 'Paris Match' che gli dedica la copertina. Il primo incontro con Emmanuel Macron, classe '77, è successo 27 anni fa, all'epoca era uno degli studenti di Brigitte. Riferendosi alla sua love story con il futuro presidente della Francia, Brigitte spiega: "Ero molto confusa. Al momento della morte di mio padre, fui travolto da un uragano interiore. Per me, un ragazzo così giovane, era proibitivo. Emmanuel doveva andare a Parigi. Pensavo che si sarebbe innamorato di una persona della sua età. Non è successo. Non ho mai più insegnato teatro al liceo La Providence di Amiens", afferma Brigitte Macron, che ad aprile ha compiuto 70 anni. "L'unico ostacolo – spiega ancora- erano i miei figli. Mi sono preso il mio tempo per non rovinare le loro vite. Ci sono voluti dieci anni, il tempo che ci è voluto per rimettere tutto a posto. Potete immaginare cosa hanno dovuto sentire", ha aggiunto Brigitte Macron. "Ma non volevo perdere la mia vita. Non so come i miei genitori, che sono stati l'esempio della fedeltà e dell'educazione, avrebbero vissuto il nostro matrimonio", ha spiegato la First Lady. Durante la stessa intervista, a Brigitte Macron è stato chiesto anche quali sono i segreti della longevità della sua relazione con Emmanuel Macron. "Nei 27 anni non c'è stato un giorno in cui non mi abbia sorpreso. Non ho mai conosciuto qualcuno con una memoria così, con una così grande capacità di archiviazione intellettuale. Ho avuto molti studenti molto brillanti, nessuno di loro aveva le sue capacità. L'ho sempre ammirato", spiega ancora Brigitte Macron. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

