Brando passa alle maniere forti, parla di Raffaella e arriva il gesto che spiazza: pronto a denunciare

Brando Ephrikian non ne può più, l’ex tronista ha preso una drastica decisione e l’ha comunicata a tutti: cosa vuole fare.

Sono settimane che Brando Ephrikian è al centro del gossip per quanto accaduto con Raffaella Scuotto, sull’ex tronista da tempo sono circolate diverse segnalazioni su presunte frequentazioni con altre ragazze. Poi è arrivato l’annuncio della rottura da parte dell’ex corteggiatrice e adesso l’ex tronista ha preso una drastica decisione.

E’ tornato a parlare di Raffaella e ha anche spiegato che è pronto a prendere seri provvedimenti, a quanto pare legali. Un annuncio inaspettato che ha spiazzato non poco i fan.

Brando parla di Raffaella e annuncia l’ultima decisione

Negli ultimi giorni, proprio quando in tanti si stavano domandando cosa stesse accadendo tra Brando e Raffaella – visto che dopo il viaggio di lui a Napoli non avevano più comunicato nulla – è iniziata a circolare una nuova voce sull’ex tronista, in seguito a una segnalazione giunta a Deianira Marzano.

Segnalazione in cui si parla del fatto che Brando dopo la rottura con Raffaella avrebbe ricontattato Beatriz, l’altra ragazza che lo corteggiava a Uomini e Donne. Quest’utente ha anche detto che gli amici di lui sarebbero stati sempre in contatto con l’ex corteggiatrice, dicendole che la relazione con Raffaella sarebbe stata finta e per business. Non è tardata ad arrivare la risposta di Brando che pare proprio riferirsi a quest’ultima segnalazione.

L’ex tronista ha prima voluto ringraziare chi continua a dimostrargli affetto, è poi tornato a parlare di Raffaella, dicendo: “(…) Mesi fa ho avuto la fortuna di conoscere una ragazza meravigliosa, che amo tantissimo e che rispetto (…)“. Poi ha proseguito il lungo messaggio parlando delle “recenti affermazioni diffamatorie che sono state divulgate” su di lui. Ha spiegato che si tratta di accuse “del tutto false” e “ingannevoli”.

Dalle parole sembra proprio che si riferisca a quest’ultima segnalazione, infine Brando ha detto che è pronto a prendere seri provvedimenti a riguardo: “(…) In qualità di persona accusata ingiustamente, mi riservo il diritto di tutelare la mia reputazione e la possibilità di intraprendere azioni legali per diffamazioni“. L’ex tronista, quindi, pare intenzionato a procedere con maniere forti rispetto a tutte le cose che si stanno dicendo su di lui, probabilmente anche facendo scattare qualche denuncia. Sembra che abbia perso davvero la pazienza e intanto ancora non è chiaro cosa starebbe accadendo tra lui e Raffaella.

Nella prima parte del messaggio ha parlato dei sentimenti che prova per lei, che sia voluto essere un modo per dichiararle nuovamente il suo amore?