Bracciano, controlli dei carabinieri nel centro storico: un arresto per droga

Nella serata del 13/04/2023 i Carabinieri della Stazione di Bracciano hanno arrestato un 21enne di origini albanesi per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In via Ponte Medioevale i Carabinieri, durante un normale servizio di pattuglia nel centro storico di Bracciano, insospettiti dall’atteggiamento assunto da un 21enne che camminava con passo spedito ed il cappuccio calzato, hanno deciso di fermarlo per identificarlo. Alla vista dei Carabinieri che si stavano avvicinando per chiedergli le generalità, il giovane ha tentato di eludere il controllo, iniziando a correre.

Raggiunto e bloccato poco dopo, i militari a seguito di perquisizione personale sono riusciti a trovare in possesso del giovane 4 dosi di cocaina nascoste tra i vestiti. Perquisita anche l‘abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 40 dosi di cocaina, per un totale di 30 g, oltre a qualche centinaio di euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 21enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.