Bonolis e Bruganelli, ritorno di fiamma? La foto accende i sospetti: grande assente

La foto riaccende la curiosità della web community: ritorno di fiamma tra Bruganelli e Bonolis? La stories parla chiaro.

Si sono spenti i riflettori di Ballando con le stelle e così hanno visto il tramonto tutte le dinamiche sviluppate negli studi televisivi Rai. La quiete di fine anno ha condotto la stampa su altri punti di interesse, lasciando stare quanto accaduto in merito al caso Mariotto, ai battibecchi tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli ed infine su quanto concerne la vita sentimentale dell’ex moglie di Paolo Bonolis.

Su quest’ultima soprattutto, in merito alla love story con Angelo Madonia, non si è più detto nulla. Sonia aveva garantito che il maestro di Ballando con le stelle fosse sereno e che sostanzialmente niente avesse effettivamente influito sul loro rapporto. Questo nonostante lo scatto dei paparazzi che ritraeva i due in un momento di tensione. Dopodiché sono sopraggiunte le feste natalizie e il tanto atteso Capodanno.

In genere, in queste occasioni, partner sentimentali e famiglie si riuniscono attorno ad un ampio tavolo. Ex coniugi con i rispettivi nuovi compagni mettono da parte le divergenze per dedicare del tempo ad amici e figli. Per questo motivo, i followers di Sonia Bruganelli si sarebbero aspettati la pubblicazione di qualche scatto d’amore in compagnia di Madonia. Invece è un’altra la foto che ha acceso la curiosità della web community.

Bonolis e Bruganelli di nuovo insieme? Le stories accedono la speranza

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno chiarito che la separazione non avrebbe influenzato le loro delicate dinamiche famigliari. Di fatto, durante le vacanze estive, la coppia di ex coniugi si è concessa un soggiorno al mare in compagnia di Silvia, la loro primogenita. L’indiscrezione di Deianira Marzano, regina del gossip, non dovrebbe stupirci. Ha condiviso uno scatto che ritrae tutti i figli dei due divi Mediaset, riuniti in una grande tavolata.

Manca all’appello Angelo Madonia, forse trattenuto con la sua famiglia. Ciò ha però scatenato i sospetti del web riguardo un possibile ritorno di fiamma tra l’ex opinionista del Grande Fratello e il conduttore di Canale 5. La stessa Bruganelli non ha mai negato che, forse un giorno, sarebbe potuta tornare sui suoi passi. Inoltre non si è mai esposta realmente sul sentimento per Madonia. Tutto è ancora da chiarirsi.

Si tratta, ad ogni modo, di supposizioni alimentate dal popolo del web, che non hanno visto la conferma dei diretti interessati. Bonolis soprattutto non è più tornato sull’argomento.