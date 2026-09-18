Bomba d’acqua su Roma, violento temporale si abbatte sulla capitale

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Bomba d’acqua su Roma, oggi venerdì 18 settembre.Dal quadrante Nord al Sud della città, il maltempo ha colpito con un violento temporale la capitale, ora alle prese con strade allagate, traffico e disagi per i cittadini. L’acquazzone è arrivato a metà mattinata e si è abbattuto in particolare sulla zona Nord di Roma, trasformando in un fiume Corso Francia e arrivando quasi a sommergere i cassonetti ribaltati dall’acqua (VIDEO).

L’arrivo del maltempo sul Lazio era stato annunciato ieri dalla Protezione civile, che ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali nei seguenti settori della Regione: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord.

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