Bologna-Sassuolo 4-2, poker in rimonta nel derby emiliano

(Adnkronos) – Il Bologna si aggiudica il derby emiliano contro il Sassuolo e mette nel mirino la zona Champions. Dopo quattro turni senza bottino pieno, gli uomini di Thiago Motta tornano ai tre punti e agganciano al quarto posto l'Atalanta, in attesa della sfida di domani con la Lazio. Eppure la partita per il Bologna si era messa in salita, perché i neroverdi hanno trovato il vantaggio già al 13' con Thorstveld. Bastano 10 minuti al gioiellino rossoblu Zirkzee per rimettere in pari la situazione, ma gli uomini di Dionisi tornano avanti con Volpato al 34'. La partita si decide nel finale con un uno-due del Bologna. Segnano prima Ferguson all'83' e poi Saelemaekers all'86', portando il punteggio finale a 4-2. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

