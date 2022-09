Boero supporta “Gaslini Art Project”

Boero, punto di riferimento nel mondo dell’architettura in tema di colore, ribadisce il proprio supporto alle principali iniziative culturali del territorio ligure sostenendo “Gaslini Art Project”, il progetto di riqualificazione dell’Ospedale Pediatrico genovese ideato in occasione del suo 84° compleanno da Paolo Rovelli, imprenditore e creatore dello spazio artistico LaCattedrale, e destinato ad essere un unico nel mondo ospedaliero e dell’arte.

10 artisti di fama internazionale si alterneranno fino a fine ottobre per proporre la propria interpretazione sul tema dei sogni, dando vita ad una serie di murales che doneranno una nuova veste ai padiglioni dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Un progetto artistico pensato e dedicato ai bambini, alle famiglie e al personale ospedaliero con lo scopo di offrire bellezza ed evasione a tutti coloro che popolano questo luogo di cura e di speranza. Un modo differente per poter evadere e viaggiare con la fantasia, anche solo per un momento, supportati dai colori e dalle forme dell’arte.

Gli artisti coinvolti nella realizzazione delle opere di street art sono: Andrea Ravo Mattoni, Raul, Galo, Refreshink, Scaff, Tim Zdey, Speedy Graphito, LadyM, Nadege Dauvergne e Rouge. Ognuno avrà a disposizione alcuni giorni per finalizzare il proprio progetto per il quale può utilizzare tecniche artistiche differenti.

Per la realizzazione delle singole opere Boero ha fornito alcuni dei prodotti della sua ampia gamma per esterni, assicurando risultati di eccellenza e massima protezione contro gli agenti atmosferici. In particolare, tra questi è stato scelto Acris, la pittura antialga acrilsilossanica a basso assorbimento d’acqua e buona permeabilità al vapore, dotata di ottimo potere coprente e capacità di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto, offrendo anche protezione dall’aggressione di alghe e muffe. Acris è utilizzabile in tutti i colori offerti della collezione per esterni Boero, I colori per l’Edilizia Storica e Moderna 1 e 2, frutto dell’esperienza maturata negli anni dall’azienda unita alle più recenti collaborazioni con progettisti e professionisti del settore edilizia. Un’ampia gamma cromatica formulata con pigmenti specifici per esterni, altamente resistenti alla luce e agli agenti atmosferici, che assicura stabilità massima delle tinte nel tempo. Per i colori più vivi si è, invece, optato per lo smalto all’acqua BoeroHP Opaco dall’eccellente copertura e resistenza in esterno.

“Gaslini Art Project” si inserisce nel più ampio progetto del “Nuovo Gaslini” che si appresta a diventare una città della scienza e della salute per i bambini, dove anche l’arte e i colori Boero potranno fare la differenza nella percezione del contesto di cura, offrendo unicità e bellezza.

