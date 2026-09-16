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Blocco del traffico a Roma, ecco le date delle prossime domeniche ecologiche nella Capitale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Il Campidoglio pubblica il calendario delle cinque ‘domeniche ecologiche’ della stagione invernale 2026-2027. Si tratta di giornate di divieto totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico nella zona Ztl Fascia Verde, nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30. Le date individuate sono: 15 novembre 2026, 6 dicembre 2026, 24 gennaio 2027, 21 febbraio 2027 e 21 marzo 2027. 

Come riferisce il Campidoglio le ‘domeniche ecologiche’, istituite tra le misure mirate alla prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, hanno anche una importante funzione di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche ambientali. Con questo obiettivo, anche per la prossima stagione invernale come gli scorsi anni, nelle giornate di stop al traffico saranno organizzati eventi tematici in diversi luoghi della città.  

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