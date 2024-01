(Adnkronos) –

Birra Peroni ha raggiunto un importante traguardo diventando la prima azienda nel settore delle bevande a ottenere la Certificazione sulla Parità di Genere UNI/PDR 125:2022. Questa certificazione, introdotta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha l'obiettivo di definire linee guida per il sistema di gestione della gender equity . Il percorso di attestazione, condotto in collaborazione con Bureau Veritas, un ente certificatore con una lunga storia e leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, ha coinvolto diversi aspetti chiave dell'azienda, tra cui la governance, i processi delle risorse umane e le politiche sulla parità di genere. L'azienda birraria ha dimostrato un impegno concreto verso la parità di genere attraverso il suo manifesto denominato '#ShineAsYouAre', sviluppato con il contributo diretto dei dipendenti che hanno partecipato alla sua definizione. Gianluca Di Gioia, direttore risorse umane di Birra Peroni, esprime il proprio orgoglio per questo risultato, sottolineando che il percorso intrapreso è finalizzato a realizzare effettivi cambiamenti in tema di parità di genere e a diffondere una cultura inclusiva in tutte le azioni quotidiane dell'azienda. Andrea Filippi, service line manager della divisione certificazione di Bureau Veritas Italia, sottolinea l'importanza crescente della parità di genere per le aziende responsabili, grazie allo slancio dato dalla Certificazione UNI/PDR 125:2022. Bureau Veritas Italia si dichiara orgogliosa di collaborare con aziende come Peroni, che si distinguono nel loro settore per abbattere pregiudizi e stereotipi, promuovendo effettive opportunità paritarie.Birra Peroni pioniera nella parità di genere Le iniziative di Birra Peroni nell'ambito della Diversity, Equity & Inclusion (De&I) comprendono partnership solide con organizzazioni come Valore D e Lead. Tra le varie attività, l'azienda ha coinvolto il 100% dei suoi responsabili in percorsi formativi per superare pregiudizi inconsapevoli, ha implementato una nuova policy sui congedi parentali per bilanciare i carichi di lavoro tra i neo-genitori e ha supportato la creazione di un gruppo di risorse interno dedicato alla crescita professionale delle donne in azienda. A queste iniziative interne si aggiunge il programma 'Stemtobeer', che offre un percorso di orientamento e sei stage all'interno dell'azienda per giovani studentesse provenienti da licei tecnico-scientifici. Birra Peroni dimostra così un impegno tangibile verso la parità di genere, promuovendo inclusione e uguaglianza nel suo settore e oltre. —sostenibilita/csrwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

