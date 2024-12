Bianca Guaccero, dove la rivedremo dopo Ballando con le Stelle: c’è già un progetto per lei

Bianca Guaccero ha conquistato il pubblico italiano e la giuria di Ballando con le Stelle. Dopo la vittoria dello show ecco cosa farà

La decisione di puntare su Bianca Guaccero per rappresenta una mossa strategica da parte della Rai, che continua a sorprendere il suo pubblico con scelte innovative e di grande appeal. La trionfatrice di Ballando con le Stelle non sarà però da sola in questo nuovo progetto.

Il Festival di Sanremo si appresta a vivere una nuova edizione all’insegna del rinnovamento e della sorpresa. Per l’edizione del 2025, infatti, la Rai ha deciso di affidare la conduzione del PrimaFestival, la striscia quotidiana che anticipa le serate della kermesse canora, a due volti noti e amati dal pubblico televisivo italiano: Gabriele Corsi e Bianca Guaccero. Questa scelta segna un passaggio di testimone significativo, poiché nel 2024 il format era stato condotto da Paola e Chiara, duo musicale che ha saputo intrattenere il pubblico con simpatia e professionalità.

Bianca Guaccero al PrimaFestival

Gabriele Corsi, noto per la sua conduzione di “Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo”, e Bianca Guaccero, apprezzata per le sue recenti performance in “Ballando con le stelle”, sono pronti a portare la loro energia e il loro carisma nella settimana più musicale dell’anno. Il PrimaFestival si propone di offrire al pubblico un’immersione nelle curiosità e nei retroscena del Festival di Sanremo, con servizi realizzati dietro le quinte e reportage on the road nella pittoresca città dei fiori. L’edizione 2025 del PrimaFestival prenderà il via già dal weekend precedente al festival, precisamente venerdì 7 febbraio, promettendo di arricchire l’esperienza sanremese con contenuti esclusivi e momenti di intrattenimento di alta qualità.

Oltre alla novità dei conduttori, il Festival di Sanremo 2025 si arricchisce di un altro elemento di spicco: il ritorno della crociera musicale. Questa iniziativa vedrà la nave Costa Toscana trasformarsi in un palco galleggiante per una settimana di musica e festa che toccherà luoghi iconici come Barcellona, il Mar delle Baleari, Marsiglia, Civitavecchia e il Santuario dei Cetacei, per poi fare ritorno a Sanremo giusto in tempo per la serata finale del 15 febbraio. Questo evento rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della Rai nel rendere il Festival di Sanremo un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di musica italiana, ma anche per un pubblico internazionale alla ricerca di esperienze uniche e coinvolgenti.

Il ritorno di Bianca Guaccero a Sanremo, inoltre, coincide con un periodo particolarmente felice per l’attrice e conduttrice. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico a “Ballando con le stelle”, Guaccero si appresta a vivere l’esperienza del PrimaFestival con entusiasmo e dedizione. La sua popolarità, accresciuta anche grazie al sostegno dei fan sui social media, si combina perfettamente con la sua vita privata, resa ancor più dolce dalla relazione con Giovanni Pernice, suo maestro a “Ballando”. La storia d’amore tra i due, nata tra passi di danza e momenti condivisi, aggiunge un tocco di romanticismo alla narrazione mediatica che circonda Guaccero, rendendola una delle protagoniste più amate e seguite del panorama televisivo italiano.