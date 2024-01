Berrettini si ritira, salta Australian Open 2024

(Adnkronos) – Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open 2024. Il 27enne tennista italiano, secondo quanto hanno riferito gli organizzatori del torneo, deve dare forfait per un infortunio a un piede. Berrettini avrebbe dovuto esordire contro il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 7. Al primo turno, l'azzurro sarà sostituito dal lucky loser belga Zizou Bergs, ripescato nel main draw dopo la sconfitta al terzo e ultimo turno delle qualificazioni. Berrettini, reduce da un'annata condizionata da problemi fisici, è fermo da oltre 4 mesi. Il 31 agosto si è infortunato ad una caviglia nel secondo turno dell'US Open e da allora non ha più disputato un match ufficiale, saltando anche la fase finale della Coppa Davis vinta poi dall'Italia. Il tentativo di rientrare nel circuito in Australia, nel primo Slam del 2024, è fallito. L'azzurro è sbarcato a Melbourne e ha 'assaggiato' il campo con un allenamento proprio con Tsitsipas, che avrebbe dovuto assaggiare all'esordio. Alla vigilia del debutto, però, il forfait. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

