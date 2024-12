Endless Love si ferma, non andrà più in onda in prima serata: la decisione Mediaset (e quando torna)

Endless Love si ferma, la decisione di Mediaset di fermare la proma serata della soap genera dubbi, ma ecco quando tornerà

Mediaset ha preso una decisione che ha lasciato molti spettatori a bocca aperta: la popolare soap opera turca “Endless Love” farà una pausa dalle trasmissioni nelle settimane natalizie. Questa serie, che ha conquistato il cuore di milioni di fan, ha goduto di un autunno ricco di successi, diventando un appuntamento fisso del prime time del giovedì su Canale 5.

La pausa interromperà temporaneamente gli incontri con i protagonisti Kemal e Nihan, che hanno catturato l’attenzione di un vasto pubblico. Nonostante ciò, i fan possono trovare conforto nel sapere che “Endless Love” tornerà a illuminare le serate del giovedì a partire dal 9 gennaio 2025, alle 21:35.

La programmazione per le feste

Il ritorno della soap opera segna l’inizio delle puntate speciali della seconda e ultima stagione, con episodi che avranno una durata quasi doppia rispetto al solito, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nelle vicende dei loro personaggi preferiti.

La decisione di interrompere la trasmissione durante il periodo natalizio rispecchia la volontà di Mediaset di adattarsi al clima festivo, un momento in cui si presume ci sia una minore propensione del pubblico a seguire programmi televisivi in prima serata. Di conseguenza, il 26 dicembre e il 2 gennaio saranno due date senza “Endless Love”, aumentando l’attesa per le nuove puntate.

La ripresa degli episodi vedrà la soap opera confrontarsi con la programmazione di Rai e la sua mini-fiction “Leopardi – Il poeta dell’Infinito”, creando una sfida tra colossi televisivi che testerà la lealtà degli spettatori di “Endless Love”.

Le anticipazioni suggeriscono che i prossimi episodi saranno ricchi di sviluppi drammatici. Zeynep scoprirà la verità su Emir e deciderà di vendicarsi per le ingiustizie subite. Armata e determinata, sembra che Zeynep abbia tutto pianificato per uccidere Emir. Tuttavia, l’intervento tempestivo di Kemal potrebbe cambiare il corso degli eventi, evitando conseguenze irreparabili.

Questi sviluppi promettono ai fan momenti di grande tensione ed emozione, culminando nel gran finale della serie. La decisione di Mediaset di riprendere la trasmissione dopo la pausa natalizia evidenzia il desiderio dell’emittente di concludere in modo memorabile questa avventura televisiva che ha appassionato molti.

Confermata nel palinsesto per tutto il mese di gennaio 2025, “Endless Love” si appresta a offrire ai suoi spettatori episodi indimenticabili che concluderanno le vicende dei suoi personaggi principali, rendendo gli ultimi appuntamenti imperdibili per chi ha seguito con affetto le vicende amorose e i drammi familiari di questa amata soap opera turca.