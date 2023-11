Benetton: “ Una nuova iniziativa dedicata a startup e giovani founder italiani ed europei”

(Adnkronos) – “L’Italia non ha un progetto di venture capital importante come meriterebbe. Con il progetto 2100 Venturs vogliamo dare il nostro piccolo contributo alla chiusura di questo gap. I giovani founders italiani vengono così facilitati a mettersi in contatto con il mondo degli investitori europei. Così Alessandro Benetton, promotore del progetto 2100 Venturs. "https://lecodellitorale.it/wp-content/uploads/2023/11/Benetton_TopNews.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...