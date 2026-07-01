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Belgio, incendio in un palazzo ad Anversa: diversi morti e feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
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(Adnkronos) – E’ di diversi morti e feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di dieci piani ad Anversa. Lo riferisce il sito di Le Soir, precisando che le fiamme sono divampate all’ottavo piano del condominio situato nel quartiere di Linkeroever. La polizia belga ha confermato la presenza di diverse vittime, ma il numero esatto dei morti e dei feriti non è stato ancora reso noto, mentre le squadre di soccorso stanno continuando a perlustrare l’edificio alla ricerca di eventuali dispersi. 

 

“L’edificio è stato completamente evacuato”, ha dichiarato Marie De Clercq, portavoce dei vigili del fuoco di Anversa. “Ora le nostre squadre sono impegnate nello spegnimento dell’incendio e nella ricerca di eventuali altre vittime. Si tratta di un’operazione di vasta portata: sul posto sono intervenuti oltre dieci mezzi dei vigili del fuoco”, ha aggiunto. 

Alle operazioni partecipano anche squadre provenienti dalle zone di Waasland, Rand e Rivierenland, oltre alla Protezione civile belga. Sul luogo dell’incendio è operativa anche un’unità con droni per supportare le ricerche e monitorare l’evoluzione del rogo dall’alto.  

 

A causa dell’intensa colonna di fumo, le autorità hanno inviato un messaggio di allerta ai residenti della zona, invitandoli a rimanere in casa, tenere chiuse porte e finestre e, se necessario, spegnere gli impianti di ventilazione per limitare l’esposizione ai fumi dell’incendio. Le cause del rogo non sono ancora state accertate. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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