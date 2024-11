Belen Rodriguez brutte notizie, annullato il suo ritorno in tv: “Show cancellato”

Il ritorno, atteso, della showgirl e conduttrice Belen Rodriguez potrebbe slittare: lo show infatti è stato cancellato.

Il mondo dello spettacolo italiano è stato recentemente scosso da una notizia inaspettata che riguarda una delle sue protagoniste più amate: Belen Rodriguez.

Contrariamente a quanto annunciato precedentemente, la showgirl argentina non farà il suo ritorno in televisione nel 2024. Questa decisione ha sorpreso molti, soprattutto perché era stato già diffuso un promo ufficiale che preannunciava l’inizio del suo nuovo programma su Real Time, “Amore alla Prova – La crisi del settimo anno”.

Belen, brutte notizie: salta il ritorno in tv

La notizia dello slittamento è stata rivelata da Dagospia e successivamente confermata dalla rimozione del promo dagli account social di Real Time e della stessa Belen. Il programma, che avrebbe dovuto debuttare il 20 novembre 2023, è stato posticipato al 2025 senza che fosse fornita alcuna spiegazione ufficiale dai vertici di Discovery. Tuttavia, si ipotizza che la decisione sia stata presa per evitare la concorrenza con altri importanti appuntamenti televisivi previsti per lo stesso periodo.

Il mercoledì sera del 20 novembre si preannuncia infatti molto competitivo per quanto riguarda l’offerta televisiva italiana. Sul canale Nove andrà in onda la terza puntata de “La Corrida”, mentre Canale 5 lancerà un nuovo progetto intitolato “This is me”, condotto da Silvia Toffanin. In questo contesto fortemente competitivo, Discovery ha preferito rinviare il debutto di “Amore alla Prova” optando per trasmettere al suo posto episodi di “Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli”.

Dietro questa decisione professionale si cela anche un momento personale molto delicato vissuto da Belen Rodriguez nell’ultimo anno. La showgirl ha infatti affrontato una dolorosa separazione dal marito Stefano De Martino e ha combattuto contro una fase depressiva, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Mara Venier su Domenica In. Questo periodo buio l’ha portata a prendersi un anno sabbatico dal lavoro.

Nonostante le difficoltà incontrate sia nella vita personale sia nel panorama professionale con lo slittamento del suo ritorno in TV al 2025, Belen sembra ora pronta a voltare pagina e a guardare con ottimismo al futuro. Oltre al rinvio su Real Time, i fan potranno aspettarsi di vederla all’opera nel nuovo progetto previsto sul canale Nove (sempre parte del gruppo Discovery) intitolato “Only Fun – Comico Show”.