Bartiromo lascia Fox News, ‘divorzio choc’ per la giornalista preferita di Trump

(Adnkronos) – Maria Bartiromo, giornalista di punta di Fox News e Fox Business, lascia il network dopo 12 anni. “A partire da oggi, Maria Bartiromo non fa più parte di Fox News Media”, la nota che annuncia il divorzio a sorpresa. Bartiromo negli ultimi mesi ha intervistato per 2 volte Donald Trump. Il presidente americano, dal proprio profilo Truth, a luglio ha definito la giornalista “fantastica”.

Il Washigton Post evidenzia che, nel corso del briefing di giovedì alla Casa Bianca, il vicepresidente JD Vance ha risposto ad una domanda sull’ipotesi che Bartiromo diventi la portavoce di Trump dopo l’addio di Karoline Leavitt, che ha lasciato l’incarico a fine agosto: “Non lo so, non credo”.

Bartiromo ha un legame speciale con l’Italia. Il Consiglio dei ministri ha deliberato di conferire la cittadinanza alla giornalista sulla base della proposta avanzata dal ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e promossa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

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