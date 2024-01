Bari, camion gli urta il balcone: marito e moglie cadono giù dal primo piano

(Adnkronos) – Hanno sentito un gran botto e si sono affacciati al balcone ma la struttura non ha retto e sono precipitati giù dal primo piano. E' la disavventura capitata oggi, 3 gennaio, a due coniugi sessantenni, rimasti feriti in modo non grave dopo essere caduti dal balcone della loro abitazione di Toritto, in provincia di Bari. Ora sono ricoverati al Policlinico del capoluogo pugliese. Secondo le prime ricostruzioni, un camion a causa di una manovra sbagliata avrebbe urtato il balcone della loro casa e, quando i due sono usciti per vedere cosa avava provocato il forte rumore, si sarebbe verificato il cedimento della struttura o potrebbero essere caduti nel vuoto a causa del danneggiamento della base del balcone. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

