Bari, aggredito al Pronto Soccorso da familiare di una bambina: infermiere sviene

(Adnkronos) – Questa mattina si è verificata un'aggressione al Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari. Lo rende noto l'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico. "In fase di triage un infermiere è stato aggredito verbalmente da un familiare di una bambina", si spiega. In seguito ai ripetuti insulti e minacce, l’operatore si è accasciato a terra. Sono intervenuti subito i carabinieri. L’infermiere non ha riportato traumi ed è rientrato a casa in stato di shock. “Nessun atto di violenza – afferma il direttore generale dell’azienda Policlinico Giovanni Migliore che ha condannato l'episodio – è giustificabile. Noi non possiamo tollerare che i nostri professionisti, che si dedicano all'assistenza dei bambini e dei più fragili, siano oggetto di minacce o, peggio, di violenze. Per questo motivo denunceremo direttamente come azienda sanitaria l’aggressore". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...