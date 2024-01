Bambino di 10 anni precipita da finestra b&b in centro a Roma, è grave

(Adnkronos) – Un bambino americano di 10 anni è precipitato dal terzo piano di un b&b in via dei Banchi Nuovi a Roma la notte scorsa intorno alle 4.30. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Bambino Gesù ed è in terapia intensiva. Sul posto erano presenti i carabinieri che hanno sentito urla e hanno visto il piccolo a terra con i genitori vicino ancora in pigiama. Da una prima ricostruzione sembra che si sia trattato di un incidente. La famiglia stava dormendo con le finestre aperte per il caldo. Il bimbo si sarebbe svegliato e sarebbe caduto dalla finestra. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...