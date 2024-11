Ballando, scintille Brunganelli – Lucarelli, la frecciata di Madonia: “Chi non ha una vita…”

Continuano le scintille tra la giudice Lucarelli e la concorrente di Ballando nella querelle anche il compagno della Bruganelli, Madonia.

Da quando è iniziata l’ultima edizione di Ballando con le stelle, il pubblico ha assistito a una serie di scambi piuttosto accesi tra due delle figure più chiacchierate del panorama televisivo italiano: Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Le due non hanno esitato a lanciarsi frecciatine, diventando protagoniste di un vero e proprio scontro mediatico.

Tutto ha avuto inizio quando Sonia Bruganelli ha espresso disappunto per un commento ritenuto irrispettoso da parte di Selvaggia Lucarelli, soprattutto perché in quel momento la figlia della Bruganelli stava seguendo la trasmissione da casa. Questa polemica, che poteva sembrare marginale, ha invece acceso gli animi, portando a una serie di battibecchi che hanno coinvolto non solo le dirette interessate ma anche il pubblico e altri membri della giuria.

Ballando, Bruganelli – Lucarelli interviene anche Angelo Madonia

La situazione è ulteriormente degenerata durante la settima puntata dello show, quando Sonia Bruganelli ha interrotto bruscamente Selvaggia Lucarelli impedendole di esprimere il suo giudizio. Bruganelli ha mosso un’accusa alla giudice: “Ti fai pagare per parlare di me”, riferendosi alla sua newsletter. La risposta della giornalista non si è fatta attendere, evidenziando come non ci sia nulla di male nell’essere remunerati per il proprio lavoro.

Nonostante l’appoggio ricevuto da parte del pubblico e da alcuni giudici come Fabio Canino e Alberto Matano, Sonia Bruganelli non ha ammorbidito la sua posizione nei confronti della giornalista. Anzi, ospite a La Vita in Diretta, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha rincarato la dose sostenendo che quanto scritto da Selvaggia Lucarelli su di lei non potesse essere considerato giornalismo vero e proprio.

In questo scenario già complesso si è inserita una nuova figura: Angelo Madonia, compagno della Bruganelli. Con un tweet criptico ma al tempo stesso eloquente, Madonia sembra aver voluto lanciare una frecciatina nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Sebbene abbia successivamente precisato che il suo commento non fosse diretto a nessun giudice specifico dello show, molti hanno interpretato diversamente le sue parole.

Chi non ha una vita deve per forza parlare (lavorare) della vita degli altri. Spacciandosi per fenomeno vendendo residui di memorie.

Prima del professionista viene l’uomo. È lì il gap. — Angelo Madonia (@angelomadonia8) November 11, 2024

Il tweet di Angelo Madonia aggiunge ulteriore pepe alla vicenda che vede coinvolte sua moglie Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Mentre i fan dello show attendono con trepidazione i prossimi sviluppi, resta aperta la questione su come questa faida influenzerà le dinamiche future all’interno del programma Ballando con le stelle. Sarà interessante vedere se nella prossima puntata ci saranno chiarimenti o nuovi capitoli di questa ormai celebre controversia televisiva italiana.