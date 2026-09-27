Ballando, Milly Carlucci svela tutte le novità e i ruoli: Sciarelli, Fialdini e Ventura

(Adnkronos) – “È un nuovo inizio. Noi ci sentiamo nuovi, aggressivissimi”. Così Milly Carlucci, ospite oggi, domenica 27 settembre, a ‘Da noi… a ruota libera’, ha raccontato la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, al via il prossimo 3 ottobre su Rai1.

A Francesca Fialdini, ex concorrente del dance show di Rai1, Milly Carlucci ha svelato alcune delle novità della nuova edizione, mantenendo però ancora tanto mistero attorno alla giuria, che sarà annunciata soltanto alla fine. Il primo spoiler è stato l’annuncio della ballerina per una notte nel corso della prima serata. E sarà Federica Sciarelli, l’ex volto di ‘Chi l’ha visto’.



Tra i cambiamenti più importanti c’è poi l’ingresso di Simone De Pasquale. L’ex maestro di ballo prenderà il posto di Paolo Belli in sala delle stelle, accompagnando i concorrenti nella loro avventura. “Non avremo Paolo Belli, che è stato protagonista di una vicenda tragica, di cui non voglio parlare. Lui ha deciso di fare un passo indietro e di non rientrare in televisione con Ballando, che è un luogo spensierato. Noi rispettiamo il suo dolore”, ha spiegato Milly Carlucci.

La conduttrice ha poi raccontato come è nata l’idea di affidare il ruolo a De Pasquale: “Ci siamo guardati intorno, nella nostra famiglia, e chi meglio di Simone De Pasquale, che sa tutto? Lui si aggira carpendo i segreti di tutti. Ci sarà lui quindi in sala delle stelle”.

Un’altra grande novità riguarda il tesoretto, che quest’anno raddoppia. Fino allo scorso anno era occupato da Alberto Matano, che ora prenderà il posto tra i giurati. “Il posto vuoto verrà raddoppiato. Abbiamo cercato di mettere due personaggi che sono come il sole e la luna, forse della stessa natura ma molto diversi uno dall’altro. Due commentatori a bordo campo, con due personalità spumeggianti ma totalmente diverse: Francesca Fialdini e Simona Ventura, regine del tesoretto”, ha svelato Carlucci, cogliendo tutto l’entusiasmo della conduttrice Fialdini.

E Milly Carlucci non ha nascosto la sua curiosità nel vedere Francesca Fialdini alle prese con i problemi che si creeranno, inevitabilmente, con i concorrenti: “Io non vedo l’ora di vederti in questo ruolo, che è un ruolo molto scomodo”. Una sfida che Fialdini ha accettato: “Anche io, non vedo l’ora”.

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