Ballando, Mariotto non torna nel programma? Il giudice rompe il silenzio: la decisione di Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto non torna nel programma? Il giudice spiega: la decisione di Milly Carlucci

In un contesto televisivo in cui i reality show sembrano aver perso il loro antico splendore, incapaci di creare dinamiche interessanti per il pubblico, “Ballando con le stelle” emerge come un’eccezione notevole. Questo programma, guidato da Milly Carlucci e trasmesso su Rai1, continua a godere di un grande successo tra gli spettatori e a generare conversazioni, non solo attraverso i media tradizionali ma anche sui social network. Tuttavia, un evento inaspettato ha sorpreso il pubblico nell’ultima puntata: Guillermo Mariotto, uno dei giudici storici, ha lasciato improvvisamente lo studio, creando una situazione di minoranza nella giuria per il resto della serata.

L’improvvisa assenza di Mariotto ha sollevato molte speculazioni e interrogativi tra il pubblico e gli addetti ai lavori, portandosi a chiedere cosa sia realmente accaduto. Le ipotesi spaziano da un possibile malore a un imprevisto personale, fino a ipotizzare un dissidio interno alla produzione.

Mariotto chiarisce ogni dubbio

Mariotto ha deciso di fare luce sulla situazione con una dichiarazione all’AdnKronos, dissipando ogni dubbio: la sua uscita non era premeditata e non era dovuta a motivi personali o professionali. Ha chiarito che la sua assenza era legata a un’emergenza della maison d’alta moda che dirige, sottolineando la sua costante dedizione al programma, evidenziata dal suo impegno anche in condizioni di salute precarie.

Nonostante la sua dedizione, il futuro di Mariotto all’interno del programma rimane incerto. L’episodio ha lasciato aperta la questione su un possibile addio definitivo da parte sua. Mariotto ha lasciato intendere che ogni decisione dipenderà dalla volontà di Milly Carlucci, facendo riferimento a uno scambio di canzoni con il capo autore come metafora della situazione ancora indefinita.

Nel frattempo, Fabio Canino ha confermato il buono stato di salute di Mariotto e si è detto ottimista riguardo al suo ritorno nello show, durante una trasmissione su Rai Radio2.

La prossima puntata di “Ballando con le Stelle” si preannuncia ricca di attese, non solo per le performance dei concorrenti ma anche per l’esito della vicenda legata a Mariotto, uno dei personaggi più amati e carismatici dello show. Resta da vedere se questo episodio avrà ripercussioni sulle dinamiche future del programma o se sarà ricordato come uno degli eventi più umanamente significativi nella storia dello show.