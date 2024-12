Ballando con le stelle, ufficiale: clamorosa scelta della Rai prima della semifinale

La Rai ha ufficializzato la propria decisione prima della semifinale di Ballando con le stelle 2024: ecco cosa accadrà.

A poche ore dalla semifinale di Ballando con le stelle 2024, arriva la decisione ufficiale sul caso Mariotto che ha tenuto con il fiato sospeso i fan del programma di Milly Carlucci per giorni. Dopo vari rumors che volevano l’allontanamento di Mariotto da Ballando con le stelle, a sciogliere le riserve, dopo le ultime consultazioni, è stata proprio la Rai.

Il caso era scoppiato dopo la scorsa puntata di Ballando durante la quale Mariotto aveva lasciato la trasmissione con la puntata ancora in corso. Nelle ore successive, non sono mancate le polemiche a cui, questa sera, metterà un punto definitivo sia Milly Carlucci che lo stesso Mariotto.

Ballando con le stelle 2024: la decisione su Mariotto

Nessun cambio in giuria di Ballando con le stelle 2024 dove, anche nel corso della puntata di questa sera al termine della quale saranno decretate le coppie finaliste, ci saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Mariotto. Lo stilista, dunque, sarà regolarmente in giuria e, stando voci di corridoio, dovrebbe fornire la propria versione dei fatti e porgere le proprie scuse al pubblico all’inizio della puntata.

A confermare la presenza di Mariotto in giuria è l’Ansa che scrive: “Il dubbio è sciolto: Guillermo Mariotto sarà presente durante l’appuntamento con Ballando con le stelle di questa sera sul banco dei giudici secondo quanto si apprende la seconda semifinale su Rai1 del dance show condotto da Milly Carlucci“, scrive l’agenzia di stampa secondo la quale Mariotto chiederà anche pubblicamente scusa.

L’ultima a parlare del caso Mariotto era stata Milly Carlucci che, nel corso della puntata de La vita in diretta del 13 dicembre, non si era sbilanciata rimandando ogni annuncio al giorno della puntata. L’Ansa, inoltre, sottolinea come Milly Carlucci abbia sempre difeso Mariotto rimandando ogni commento.

“Carlucci si era confrontata con i vertici di viale Mazzini, aveva difeso a spada tratta lo stilista, spiegando che avrebbe annunciato in trasmissione la decisione sulla sua presenza”, scrive l’agenzia di stampo. C’è tanta curiosità, dunque, intorno alla nuova puntata di Ballando con le stelle che è pronta a raccogliere davanti ai teleschermi milioni di telespettatori, pronti ad ascoltare le dichiarazioni di Mariotto e della stessa Milly Carlucci.