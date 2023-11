Ballando con le Stelle, stasera sesta puntata: da Teo Mammucari a Wanda Nara, le coppie in sfida

(Adnkronos) – Sesta puntata stasera, sabato 25 novembre per 'Ballando con le Stelle', lo show dance condotto da Milly Carlucci, accompagnata come sempre da Paolo Belli. In diretta su Rai 1, dalle 20.30 si accendono nuovamente i riflettori sui protagonisti che, affiancati dai loro maestri, dopo l’esibizione dovranno confrontarsi ancora una volta con i voti della giuria in studio capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Immancabile inoltre la presenza di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta e custode del 'tesoretto', compito che divide con Rossella Erra. Anche il pubblico da casa ha un ruolo fondamentale, visto che durante tutta la diretta potrà votare la coppia preferita attraverso i profili social ufficiali del programma. Queste le coppie che si sfideranno: Sara Croce – Luca Favilla; Antonio Caprarica-Maria Ermachkova; Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan – Moreno Porcu; Paola Perego – Angelo Madonia; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi – Giada Lini; Simona Ventura- Samuel Peron; Wanda Nara – Pasquale La Rocca. Una coppia, al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. La musica è affidata allo showman Paolo Belli accompagnato dalla sua Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo.

'Ballerina per una notte' di oggi sarà Cristina D’Avena che canterà anche alcuni tra i brani più amati del suo repertorio. Come 'Ballerino per una notte' in pista Giacomo Giorgio, l’attore delle serie 'Mare Fuori' e 'Noi Siamo Leggenda', attualmente in onda in prima visione su Rai 2 e Rai Play. Giorgio danzerà insieme alla ballerina Alessandra Tripoli. Durante la serata per il torneo 'Ballando con te' dedicato alla gente comune, la sfida tra la coppia formata da Sofia Berto e Nikita Perotti contro Camilla Menicagli e Filippo Vallini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

