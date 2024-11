Ballando con le Stelle, quanto guadagna Milly Carlucci? Stipendio (e patrimonio) della conduttrice

Qual è lo stipendio della conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci? Cifre da capogiro per la regina del sabato sera tv.

Milly Carlucci, volto iconico e amatissimo della televisione italiana, continua a dominare il palcoscenico di Rai Uno ogni sabato sera, consolidando la sua posizione di signora indiscussa dell’emittente nazionale.

Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni, Milly ha saputo conquistare il cuore degli italiani non solo con il suo talento e la sua professionalità ma anche con cifre da capogiro che testimoniano il suo successo.

Ballando, lo stipendio di Milly Carlucci

Nata a Sulmona nel 1954, Milly Carlucci ha iniziato il suo percorso televisivo negli anni ’70 come inviata per L’altra domenica, salendo poi alla ribalta come conduttrice di Ballando con le Stelle. Quest’ultimo programma, in onda dal 2005, le ha permesso di affermarsi definitivamente come una delle figure più influenti e amate del panorama televisivo italiano. La sua capacità di attrarre milioni di spettatori ogni stagione è testimoniata dai picchi d’ascolto che superano i 3 milioni e uno share oltre il 20%, numeri che pochi possono vantare.

Recentemente sono emerse indiscrezioni riguardanti l’impressionante compenso che Milly Carlucci riceverebbe per la conduzione di Ballando con le Stelle. Si parla infatti di circa 400mila euro a stagione, una cifra indicativa dell’enorme valore attribuito alla conduttrice all’interno dell’industria televisiva italiana. Sebbene non vi sia una conferma ufficiale, questi numeri non sorprendono data l’enorme popolarità del programma e della sua protagonista.

Oltre al notevole guadagno annuale derivante dalla conduzione dei suoi programmi televisivi, Milly Carlucci può vantare un patrimonio stimato intorno agli 80 milioni di dollari. Questo dato impressionante la colloca tra le presentatrici più ricche al mondo secondo quanto riportato dalla rivista ‘People with Money’. Un riconoscimento notevole che sottolinea ulteriormente l’impatto significativo della sua carriera nello spettacolo.

Parte del successo economico di Milly deriva anche dalle attività imprenditoriali intraprese insieme al marito Angelo Donati nel settore edilizio e immobiliare. Questo aspetto della sua vita dimostra come Milly Carlucci non sia soltanto una brillante conduttrice ma anche un’abile imprenditrice capace di navigare con successo in diversi ambiti professionali.