Ballando con le Stelle, Peron infortunato: la reazione di Federica Pellegrini, l’indiscrezione che gela

A Ballando con le Stelle potremmo presto non vedere più uno dei concorrenti più amati del programma. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

A Ballando con le Stelle ne sono successe davvero di tutti i colori nelle scorse settimane. Prima i litigi tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, che non si sono risparmiate in quanto a frecciatine più o meno velate e accuse dirette. Poi c’è stato l’allontanamento di Angelo Madonia, l’ex ballerino che gareggiava in coppia con Federica Pellegrini. L’uomo è stato allontanato dal programma in seguito di un duro scontro avvenuto in diretta proprio con Selvaggia Lucarelli.

Dopo il suo addio allo show, è stato annunciato che a prendere il suo posto sarebbe stato Samuel Peron, un ballerino che già conosciamo molto bene e che aveva già preso parte in passato al programma di Milly Carlucci. Eppure nelle ultime ore è emerso un retroscena che potrebbe di nuovo cambiare le carte in tavola. E stavolta si tratta di una vera, grande bomba.

Samuel Peron infortunato, l’indiscrezione sulla reazione Federica Pellegrini è un pugno allo stomaco

Stando a quanto anticipato dall’informatissima Deianira Marzano, pare che Samuel Peron si sia infortunato durante le prove di ballo. Un infortunio al ginocchio, è emerso nelle ultime ore. Deianira ha infatti pubblicato una storia su Instagram con un messaggio di un follower che le rivelava proprio questo e nella storia seguente è stato rivelato da un altro follower che la Pellegrini starebbe pensando di ritirarsi dallo show dopo l’ennesima delusione.

Se la news fosse confermata si tratterebbe di una vera batosta per lo show, che andrebbe a perdere una delle star di punta, più seguite e votate. Per ora non sono emersi ulteriori dettagli. Poco dopo “l’insediamento” di Peron, la Pellegrini aveva solo detto ai microfoni di Striscia la Notizia che si stava giàò allenando duramente con il suo coach. E nelle ultime ore ha pubblicato una storia “tributo” sulle varie coppie di Ballando. Insomma, nessun riferimento al presunto infortunio.

Come spesso accade, la veritò probabilmente verrà fuori nelle prossime ore, ma i fan sperano ardentemente che Peron torni al più presto in pista senza lasciare di nuovo senza cavaliere l’ex nuotarice olimpica. Non possiamo fare altro che aspettare ulteriori novità, magari comunicate dai diretti interessati. Senza dubbio, la preoccupazione al momento è alta.