Ballando con le stelle, perché Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli hanno partecipato al programma: la rivelazione

Ecco perché Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli hanno partecipato all’edizione 2024 di Ballando con le stelle: il retroscena dopo la fine del programma.

Da settembre a dicembre, come succede ormai da praticamente vent’anni, Ballando con le stelle ha intrattenuto tantissimi spettatori di Rai 1. L’appuntamento col programma di Milly Carlucci ha regalato diverse emozioni, tra ballo e varie dinamiche, non mancando di regalare tantissimi colpi di scena a tutti quanti.

A vincere, alla fine, è stata Bianca Guaccero, finita sotto i riflettori anche per la storia d’amore iniziata col suo maestro Giovanni Pernice; al secondo posto si è piazzata Federica Pellegrini, anche se in molti avrebbero voluto Federica Nargi sul secondo gradito del podio.

A prescindere dalle posizioni, comunque, le tre concorrenti a “medaglia” possono essere contente del percorso personale fatto. Tra l’altro, riguardo Federica Pellegrini, è spuntato ora un particolare retroscena sul motivo della partecipazione al programma: c’entra anche Sonia Brugenalli, c’è la confessione del protagonista in una nuova intervista.

Ballando con le stelle, arrivano i dettagli sulla partecipazione al programma di Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli

In una recente intervista a Vanity Fair, Angelo Madonia è tornato a parlare di quest’edizione di Ballando con le stelle, spiegando come sia stata costruita al programma una narrazione che lo ha “fortemente screditato” e come sia rimasto molto deluso dal fatto che, più volte, gli sia stato detto di non essere professionale.

“La produzione aveva scelto me per affiancare Federica proprio in virtù della mia esperienza: sono il più anziano del cast, ho più titoli, ho uno score alto. Federica è stata corteggiata da Ballando a lungo, quest’anno ha accettato, ma con dei limiti in merito al tempo a disposizione per gli allenamenti. Sono stato considerato l’unico in grado di portare la nave in porto. Mi hanno scelto facendo proprio queste valutazioni” il retroscena svelato da Madonia, che quindi pare sia stato fondamentale affinché la Pellegrini finalmente accettasse di partecipare al programma.

Dopo aver toccato tante dinamiche accadute dopo il suo licenziamento, dal rapporto con Milly Carlucci a Federica Pellegrini, il ballerino ha anche rivelato come la produzione gli abbia chiesto di provare a convincere la Bruganelli a partecipare al programma. “E’ stata la produzione a chiedermi di “intercedere” con Sonia per provare a convincerla a partecipare, visto che ci stavano provando da tempo” ha spiegato a Vanity Fair. Insomma, mentre le polemiche continuano, pare che Madonia abbia comunque avuto un ruolo importante affinché sia la Bruganelli che la Pellegrini partecipassero.