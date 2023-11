Ballando con le stelle, oggi terza puntata: chi rischia eliminazione?

(Adnkronos) – Dopo le tensioni, le discussioni e le polemiche, torna oggi Ballando con le stelle per la terza puntata in onda su Raiuno. Sabato scorso, il programma condotto da Milly Carlucci è andato in archivio con il battibecco tra Selvaggia Lucarelli, membro della giuria, e Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi 'tacciata' di essere troppo protagonista dall'esterno della competizione. A corollario, con toni sicuramente più leggeri, la discussione tra Lucarelli e Teo Mammucari, mattatore delle prime due serate ma – secondo alcuni giurati – più personaggio che concorrente. Sono Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, i due volti più amati della fiiction Blanca 2 su Rai 1, i ballerini per una notte nel nuovo appuntamento del programma. In gara, le coppie Lino Banfi e Alessandra Tripoli; Sara Croce – Luca Favilla; Antonio Caprarica-Maria Ermachkova; Rosanna Lambertucci – Simone Casula; Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan – Moreno Porcu; Paola Perego – Angelo Madonia; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi – Giada Lini; Ricky Tognazzi – Tove Villfor; Simona Ventura- Samuel Peron; Wanda Nara – Pasquale La Rocca. Le esibizioni saranno valutate dalla giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Accanto alla giuria ecco Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta” e custode del “tesoretto”. Anche il pubblico da casa ha un ruolo fondamentale, visto che durante tutta la diretta potrà votare la coppia preferita attraverso i profili social ufficiali di Ballando con le stelle. Come sempre, una coppia, al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

