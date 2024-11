Ballando con le Stelle, non solo Guaccero e Pernice: è nata una nuova coppia

In questa nuova edizione di Ballando con le Stelle è nato un nuovo amore dopo Guaccero e Pernice? Cosa sta accadendo.

Anna Lou Castoldi ha aperto il suo cuore al pubblico di Ballando con le stelle, dedicando la sua prima coreografia alla nonna Daria, un pilastro fondamentale della sua vita scomparsa negli anni passati.

La clip mandata in onda ha mostrato non solo il lato artistico di Anna Lou ma anche quello più intimo e personale, rivelando dettagli sul suo rapporto con Nikita, il suo maestro di ballo. Tra richieste di conferme d’affetto e confessioni sulla difficoltà nel dare fiducia, emerge una relazione complessa ma fondata su un’amicizia solida che potrebbe evolvere.

Ballando con le Stelle, è nata una nuova coppia?

L’ultima esibizione di Anna Lou e Nikita non ha raggiunto le aspettative dei giudici. Presentando un samba che si è rivelato poco convincente, hanno ricevuto critiche costruttive da parte della giuria. Carolyn Smith ha evidenziato la difficoltà nell’utilizzo delle autentiche scarpe da ballo, mentre Selvaggia Lucarelli ha espresso preoccupazione per una tendenza al calo nelle loro prestazioni. Anche la presenza in platea di Asia Argento, madre di Anna Lou, è stata ipotizzata come possibile fonte di distrazione o pressione aggiuntiva.

Nonostante alcune osservazioni positive sul loro percorso fino a quel momento, i giudici hanno manifestato delusione per questa specifica esibizione. La critica più dura è arrivata da Selvaggia Lucarelli che ha notato come l’esibizione fosse caratterizzata da lentezza e impaccio. Mariotto invece ha lasciato il pubblico confuso con i suoi commenti criptici.

Nikita Perotti si è mostrato visibilmente dispiaciuto per non aver soddisfatto le aspettative della giuria con il loro samba. Ha tuttavia promesso a Selvaggia Lucarelli che avrebbe lavorato duramente per conquistarla nelle prossime esibizioni. Questo scambio è stato bruscamente interrotto da Milly Carlucci che ha dovuto gestire i tempi dello show.

La serata è stata segnata anche dall’infortunio di Anastasia Kuzmina che dopo una caduta insieme a Francesco Paolantoni non può appoggiare il piede a terra ed è costretta a fare ulteriori accertamenti radiografici. Nonostante questo contrattempo, Milly Carlucci li ha incoraggiati a non ritirarsi dalla competizione suggerendo una soluzione creativa: permettere a Francesco Paolantoni di portare avanti la coreografia da solo per circa quaranta secondi.