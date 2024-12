Ballando con le Stelle, la Rai ha deciso: perché non va in onda stasera

Cambio di programmazione su Rai 1: “Ballando con le Stelle” questa serà non andrà in onda. Il motivo della decisione

In una mossa inaspettata che ha colto di sorpresa molti telespettatori, la Rai ha deciso di modificare la sua programmazione serale del sabato, cancellando il consueto appuntamento con “Ballando con le Stelle”.

La trasmissione Ballando con le Stelle verrà sostituita da un evento di risonanza internazionale: la prima stagionale del Teatro alla Scala di Milano. Questa decisione ha portato allo slittamento della semifinale del popolare dance show al 14 dicembre, mantenendo tuttavia invariata la data della finalissima, prevista per il 21 dicembre.

Ballando lascia spazio all’inaugurazione della Stagione lirica alla Scala

Al centro di questa scelta vi è l’impegno di Milly Carlucci, amata conduttrice di “Ballando con le Stelle”, che quest’anno avrà l’onore di partecipare all’inaugurazione della stagione lirica 2024/2025 alla Scala. La serata vedrà la messa in scena di “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, un evento imperdibile per gli appassionati di opera. La Carlucci sarà affiancata da Bruno Vespa nella presentazione dell’evento, promettendo momenti indimenticabili grazie anche ai collegamenti dal foyer del teatro curati da Serena Scorzoni.

Il cambio di programmazione ha suscitato curiosità e aspettative tra gli appassionati di entrambi i mondi, quello dell’opera e quello del ballo. Da un lato, vi è l’attesa per la Prima della Scala, evento di prestigio nel panorama culturale italiano ed internazionale; dall’altro, i fan di “Ballando con le Stelle” si mostrano sorpresi ma pronti a sostenere Milly Carlucci in questa nuova veste. L’attesa per la ripresa dello show si carica di suspense, soprattutto dopo l’inaspettata uscita di scena del giudice Guillermo Mariotto, che ha lasciato il pubblico in attesa di spiegazioni.

Nonostante lo slittamento delle puntate di “Ballando con le Stelle”, il fine settimana promette di offrire agli spettatori momenti unici di arte, sia attraverso la sublime esecuzione de “La forza del destino” alla Scala, sia con la vibrante energia dei ballerini che torneranno sul palco la settimana successiva. Questo evento rappresenta un’occasione unica per apprezzare due diverse forme d’arte, confermando la capacità della televisione pubblica di offrire contenuti di alta qualità e di grande interesse culturale.