Ballando con le Stelle colpo di scena, Sonia Bruganelli abbandona? Il messaggio ai fan: “Demotivata”

Sonia Bruganelli vuole lasciare Ballando con le Stelle? Il duro sfogo dell’ex moglie di Paolo Bonolis sui social.

Sonia Bruganelli, nota al grande pubblico per il suo ruolo di opinionista nel programma Grande Fratello, si trova nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, questa volta però sul palcoscenico di Ballando Con Le Stelle.

La concorrente, insieme al suo partner Carlo Aloia, è finita allo spareggio nell’ultima puntata del celebre show televisivo. La decisione su chi tra loro o i loro avversari – Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina oppure Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti – continuerà la competizione verrà presa sabato prossimo.

Ballando, Bruganelli dice addio al programma? Il suo messaggio

Il cammino di Sonia Bruganelli in questa edizione di Ballando Con Le Stelle è stato segnato da numerosi spareggi. Nonostante ciò, l’ex opinionista ha dimostrato una notevole resilienza riuscendo a superare ogni ostacolo fino ad ora. In un episodio significativo della competizione, dopo aver perso uno spareggio contro Alan Friedman e Giada Lini, è stata salvata dalla giuria che ha deciso di farla rimanere in gara. Tuttavia, la situazione attuale vede Sonia particolarmente a rischio eliminazione.

La pressione accumulata nelle ultime settimane sembra aver avuto un impatto significativo sul morale della concorrente. Attraverso una diretta Instagram sul suo profilo ufficiale, Sonia Bruganelli ha condiviso con i suoi follower il proprio stato d’animo demotivato e stanco. Ha espresso dubbi sulla propria continuazione nel programma ammettendo di sentirsi arrivata al limite delle proprie capacità espressive nella danza.

Durante lo sfogo social, l’ex opinionista del Grande Fratello non ha risparmiato critiche velate nei confronti dei giudici del programma e dei media che la invitano a partecipare a varie trasmissioni televisive. Secondo Sonia Bruganelli, l’interesse nei suoi confronti non sarebbe genuino ma motivato da ragioni estranee alle sue prestazioni come ballerina. Ha lamentato una mancanza di riconoscimento dei suoi progressi nel ballo rispetto agli altri concorrenti che invece ricevono elogi costanti.

Inoltre, ha fatto appello ai propri sostenitori chiedendo sostegno in questo momento difficile della competizione. La decisione finale su se affrontare o meno lo spareggio con gli altri concorrenti sarà presa nei prossimi giorni.