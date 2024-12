Ballando con le Stelle, colpo di scena, la scoperta a poche ore dalla semifinale: “Mariotto non c’è”. Cosa sta succedendo?

La tensione è palpabile nell’aria mentre ci avviciniamo alla seconda semifinale di “Ballando con le Stelle”, il celebre talent show che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori ogni settimana. Quest’anno, però, l’attenzione non è tanto rivolta alle performance delle coppie in gara quanto al destino di uno dei giudici più amati e controversi del programma: Guillermo Mariotto.

Il caso Mariotto ha tenuto banco nelle ultime settimane dopo l’improvvisa uscita dallo studio dello stilista venezuelano durante una puntata del programma. Un gesto inaspettato che ha sollevato un polverone mediatico e suscitato interrogativi sulla sua permanenza nel cast del talent. La domanda che tutti si pongono ora è: ci sarà o non ci sarà nella prossima puntata?

Indiscrezioni e decisioni imminenti

Le ultime indiscrezioni parlano chiaro: Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento Prime Time, ha convocato una riunione d’urgenza insieme alla conduttrice Milly Carlucci per discutere proprio del futuro di Mariotto all’interno dello show. Secondo quanto riportato da Fanpage, la decisione definitiva potrebbe essere annunciata già giovedì 12 dicembre o addirittura in diretta durante la puntata di sabato su Rai1.

Milly Carlucci si è trovata più volte a dover rispondere alle domande sulla situazione del giudice venezuelano. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha espresso tutto il suo disappunto per l’accaduto: “È molto grave quello che è successo; Guillermo ha abbandonato lo studio di un programma importante come Ballando con le Stelle – non era la mia festa di compleanno”. La conduttrice ha poi aggiunto che si sta parlando con la Rai per capire come procedere, sottolineando come l’azienda abbia delle regole precise da seguire.

Ma forse il segnale più evidente della possibile uscita definitiva di Mariotto dal programma arriva direttamente dal promo della prossima puntata andato in onda recentemente. Nel breve spot televisivo e sui social network si vede chiaramente il momento in cui Mariotto lascia la sua postazione nel corso della trasmissione e si sente Milly Carlucci annunciare sorpresa: “Non c’è Mariotto”. Questa scelta comunicativa sembra preludere a una decisione già presa riguardo al futuro dell’iconico giudice all’interno dello show.

L’assenza di Guillermo Mariotto nello spot pubblicitario solleva numerosi interrogativi e ipotesi sulle dinamiche interne al programma e sulle tensioni emerse nelle ultime settimane tra lo stilista e gli altri membri del cast. Se confermata, questa sarebbe la prima volta in molti anni che uno dei volti più noti e discussi di Ballando con le Stelle lascia il tavolo della giuria in modo così clamoroso.

In attesa delle comunicazioni ufficiali da parte della produzione o degli interessati diretti, i fan restano sospesi tra speranze e timori riguardo alla composizione finale della giuria per le ultime decisive battute del talent show. Quel che è certo è che questa edizione passerà alla storia non solo per i ballerini ma anche per uno dei colpi di scena più sorprendenti mai avvenuti fuori dalla pista da ballo.