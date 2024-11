Ballando con le Stelle, brutte notizie a poche ore dalla puntata: si è infortunata anche lei

A poche ore dalla gara di questa sera di Ballando con le Stelle, brutte notizie per la Carlucci: si ferma anche lei per infortunio.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si sta rivelando un vero e proprio campo di battaglia per i concorrenti e i loro maestri. Tra allenamenti intensivi e coreografie sempre più complesse, non c’è partecipante che non abbia avuto a che fare con l’infermeria dell’Auditorium RAI.

Questa volta, però, a finire sotto i riflettori per un infortunio non è stato uno dei volti noti del programma ma una delle colonne portanti della trasmissione: la maestra di ballo Alessandra Tripoli. La ballerina siciliana, in coppia con Luca Barbareschi per questa edizione, ha dimostrato sin dall’inizio una grande dedizione e professionalità. Nonostante qualche acciacco fisico da parte del conduttore nelle prime puntate, la coppia ha continuato a lavorare sodo, come testimoniato dai video pubblicati sui social network che li mostrano impegnati nelle prove.

Ballando, infortunio poche ore prima della gara

Durante l’ultima settimana di allenamenti, tuttavia, un imprevisto ha colpito Alessandra Tripoli. Un video pubblicato da Massimiliano Ossini sul suo profilo Instagram ha rivelato la ballerina nella saletta relax con del ghiaccio sulla spalla. Sebbene il tono scherzoso del video cercasse di alleggerire la situazione – con Ossini che ironizzava sull’accaduto e altri colleghi come Vera Kinnunen e Tommaso Marini che minimizzavano l’incidente – è chiaro che gli infortuni stanno diventando una costante preoccupante in questa edizione del programma.

Nonostante ciò, né Alessandra Tripoli né Luca Barbareschi sembrano intenzionati a lasciare che questo contrattempo influisca negativamente sulla loro partecipazione al concorso. La determinazione della coppia è palpabile: sono già tornati in sala prove per prepararsi al meglio alla prossima esibizione.

La serie di incidenti occorsi finora solleva interrogativi sulla sicurezza dei partecipanti durante gli allenamenti estenuanti richiesti dal format dello show. Se da un lato gli infortuni possono essere considerati parte integrante degli sport e delle attività fisiche ad alto impatto come il ballo professionistico, dall’altro è fondamentale assicurare che tutte le precauzioni necessarie vengano prese per minimizzare i rischi.

Ballando con le Stelle continua quindi a essere uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dal pubblico italiano, capace non solo di intrattenere ma anche di far discutere su tematiche importanti come la salute fisica dei suoi protagonisti. Resta da vedere se questo susseguirsi di eventi porterà a una maggiore attenzione verso le misure preventive o se sarà considerato semplicemente parte dello spettacolo.