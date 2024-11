Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero parla di Giovanni Pernice: “Perché sto con lui”

La storia d’amore nata nel programma di Ballando con le Stelle tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sta facendo sognare i telespettatori.

Bianca Guaccero si è rivelata una delle sorprese più piacevoli di questa edizione di “Ballando con le stelle”. Non solo ha dimostrato un talento nascosto per la danza, ma ha anche trovato l’amore sotto i riflettori del programma condotto da Milly Carlucci.

Durante un’intervista concessa a Casa Chi, l’attrice e presentatrice ha condiviso i dettagli su ciò che ha fatto scoccare la scintilla con Giovanni Pernice, evidenziando una sintonia che non è passata inosservata fin dalla prima puntata.

Ballando, la storia d’amore tra Guaccero e Pernice

“All’inizio avevo un’idea, ma ora che abbiamo superato il giro di boa e stiamo già andando verso la fine, sono tutti potenziali vincitori”, racconta Bianca parlando dei concorrenti del programma. “Ballando è fatto di tante cose: c’è il ballo, c’è la storia personale, c’è il racconto; è come una storia d’amore”. E proprio una storia d’amore sembra essere sbocciata tra lei e Giovanni Pernice nel corso della trasmissione.

Bianca prosegue poi nel suo racconto: “Non sono un’etoile, sono solo un’apprendista. Ho sempre amato la danza fin da bambina ma non ho mai ballato in modo professionale fino a ‘Ballando con le Stelle’. Grazie a Giovanni sto imparando cosa significa davvero vivere questa disciplina”. L’incontro con Pernice non solo l’ha aiutata a migliorarsi come ballerina ma ha anche acceso una scintilla speciale nella sua vita personale.

Parlando della loro relazione, Bianca sottolinea quanto sia stata fortunata ad incontrare qualcuno come Giovanni: “Comunque vada qualsiasi cosa la vita ci riservi posso dire che ho avuto la fortuna di trovare un uomo che mi sta facendo diventare una persona migliore”. E aggiunge: “Credo che quando hai accanto un amico, un compagno o un fratello che invece di affossarti vuole farti risplendere ancora più potente… quella persona diventa allora un valore aggiunto nella tua vita”.

La relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice rappresenta uno degli aspetti più toccanti e significativi dell’attuale edizione di Ballando con le stelle. Non si tratta soltanto di apprendimento e competizione; attraverso il ballo hanno scoperto qualcosa di molto più profondo. La loro storia dimostra come talvolta gli incontri più importanti possano avvenire nei contesti più inaspettati.