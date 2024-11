Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci trema: chi minaccia l’addio – Video

A poche settimane dalla finalissima, Milly Carlucci rischia di perdere una star indiscussa di Ballando con le stelle 2024.

Ballando con le stelle 2024 rischia di perdere una delle concorrenti più forti e più discusse tra quelle ancora in gara. Sin dalla prima puntata, il programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci ha conquistato il pubblico che, ogni settimana, segue con molto interesse le vicende delle coppie in gara. Alla finale del programma del sabato sera di Raiuno mancano ancora diverse settimane e altre coppie saranno eliminate nel corso delle puntate.

Tuttavia, c’è una coppia che potrebbe ritirarsi volontariamente facendo perdere al programma di Milly Carlucci una vera punta di diamante. L’annuncio è arrivato direttamente dalla concorrente che, sui social, ha spiegato anche il motivo per cui sta pensando a tale gesto.

Ballando con le stelle 2024: chi sta pensando al ritiro

«Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata. La leggerezza con cui entravo in sala prove (perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto) non c’è più. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono demotivata».

Con queste parole, Sonia Bruganelli ha spiegato sui social il suo attuale stato emotivo al punto da pensare seriamente al ritiro. L’ex moglie di Paolo Bonolis che, sin dalle prime puntate si è scontrata con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, non nasconde il proprio malcontento per le continue critiche che riceve al termine di ogni esibizione.

La Bruganelli, insieme al maestro Carlo Aiola, sta preparando lo spareggio che dovrà affrontare insieme ad altre due coppie ovvero Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Con qualche problema fisico e l’umore non alle stelle, la presenza della Bruganelli nella prossima puntata di Ballando è in bilico. Ad oggi, tuttavia, l’ex moglie di Bonolis sta preparando le esibizioni della prossima puntata concentrandosi principalmente sul ballo che dovrà affrontare nello spareggio.

Dopo essere stata salvata più volte dal pubblico, Sonia può sicuramente contare sul sostegno dei fan che sperano di vederla sabato sera in pista per provare a superare lo spareggio e continuare la cavalcata prima verso la semifinale e poi verso la finale.