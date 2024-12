Ballando, caso Mariotto: a chi era riferita quella frase detta dietro le quinte, svelato tutto

Ballando con le stelle, continua il caso Mariotto: a chi era riferita quella frase detta dietro le quinte? svelato tutto

Il mondo dello spettacolo italiano è nuovamente sotto i riflettori per un episodio che ha suscitato curiosità e dibattito tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Al centro della scena troviamo Guillermo Mariotto, noto giurato del celebre programma televisivo “Ballando con le Stelle“, condotto da Milly Carlucci. Un episodio avvenuto dietro le quinte durante una delle dirette del dance show ha generato interrogativi e speculazioni.

Durante l’ingresso in studio di Mariotto, un ritardo minimo ma significativo ha fatto sì che il suo microfono rimanesse aperto più del dovuto, lasciando trapelare una frase sopra le righe che immediatamente ha catturato l’attenzione dei telespettatori. La natura ambigua della dichiarazione e l’impossibilità di identificare chiaramente il destinatario hanno alimentato la curiosità generale.

Mariotto, la verità sulle parole dietro le quinte

In risposta a questo piccolo giallo mediatico, “Striscia la Notizia“, con il suo inviato Valerio Staffelli, ha tentato senza successo di consegnare il Tapiro d’Oro a Mariotto nella speranza di ottenere chiarimenti direttamente dalla fonte. Tuttavia, lo stilista non si è lasciato coinvolgere nelle domande dell’inviato, mantenendo un silenzio che non ha fatto altro che aumentare i dubbi sulla questione.

La soluzione al mistero sembrava destinata a rimanere tale fino all’intervento del giornalista Gabriele Parpiglia durante la trasmissione radiofonica 100×100 Parpiglia. Attraverso una conversazione con un collaboratore stretto dello stilista è stato possibile gettare luce sull’accaduto. Secondo quanto riportato dal collaboratore stesso, la frase incriminata non era diretta ad alcuna persona presente nello studio o collegata al programma; piuttosto era un commento spontaneo scaturito dall’irritazione causata da una zanzara presente nel retro delle quinte – area nota per essere particolarmente infestata da questi insetti fastidiosi.

Nonostante la chiarificazione offerta dal collaboratore di Mariotto e riportata da Parpiglia, lo stilista sembra aver deciso di mantenere una posizione riservata sulla questione senza fornire ulteriori dettagli o interviste in merito all’accaduto. Questa scelta potrebbe essere interpretata come un desiderio di distanziarsi da qualsiasi forma di controversia mediatica o semplicemente come una preferenza personale per mantenere focalizzata l’attenzione sul lavoro piuttosto che su vicende marginali.