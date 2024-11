Ballando, Bianca Guaccero annuncio a sorpresa a poche ore dalla puntata: “Giovanni ho una cosa importante da dirti”

La storia d’amore è nata negli studi del programma di Rai Uno Ballando con le Stelle: la dedica di Bianca Guaccero a Giovanni Pernice.

Ballando con le stelle non è solamente un palcoscenico dove talento e passione per la danza si incontrano, ma può diventare anche il luogo dove nascono storie d’amore sorprendenti.

È il caso di Bianca Guaccero, che grazie a questa esperienza non solo ha riscoperto la gioia della danza ma ha anche trovato l’amore. Giovanni Pernice, ballerino di fama internazionale, è entrato nella vita della conduttrice in modo del tutto inaspettato, portando una ventata di novità nel suo cuore.

Ballando, la promessa di Bianca Guaccero

Durante l’intervista concessa a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, Bianca Guaccero ha aperto il suo cuore parlando del suo rapporto con Giovanni Pernice. Con parole cariche d’emozione, ha ufficializzato la loro relazione amorosa e ha fatto una promessa molto speciale al suo compagno. La conduttrice si è impegnata a mettere da parte paure, dubbi e incertezze per credere pienamente nelle potenzialità della loro storia d’amore. Un gesto simbolico che vuole essere come un dono sotto l’albero di Natale: la promessa di credere nelle loro possibilità come coppia.

Bianca Guaccero aveva chiuso il suo cuore all’amore dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Dario Acocella. La sua vita era concentrata principalmente sulla figlia Alice e sul lavoro. Tuttavia, l’incontro con Giovanni Pernice ha rappresentato una svolta significativa nella sua vita sentimentale. La conduttrice si è rivolta direttamente al ballerino e compagno: “Caro Giovanni, ti prometto di lasciare fuori tutte le mie paure, i dubbi e le chiusure. Il regalo simbolico che metto sotto l’albero di Natale è quello di credere nelle nostre possibilità. Avevo messo una specie di pietra sul cuore, avevo difficoltà a credere anche all’amore. Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentita subito a casa“.

Nonostante gli impegni professionali che li vedono spesso distanti geograficamente, Bianca Guaccero ha già iniziato a tessere i fili del loro futuro insieme. Ha infatti rivelato durante l’intervista i suoi desideri e progetti per far conoscere a Giovanni non solo Londra ma anche Bitonto, la sua terra natale in Puglia. Questo dimostra quanto sia importante per lei condividere le proprie radici e cultura con il partner, consolidando ulteriormente il legame tra loro.

In attesa della nuova puntata di Ballando con le stelle prevista per il 23 novembre, i fan restano affascinati da questa storia d’amore nata sotto i riflettori ma cresciuta nell’intimità dei sentimenti veri che entrambi hanno deciso coraggiosamente di vivere alla luce del sole.