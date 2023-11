Babelee al servizio dell’editoria

(Adnkronos) – Una piattaforma tecnologica e innovativa che combina creatività, dati, integra fonti eterogenee e formati diversi per offrire milioni di video in 'real time' personalizzati. Questa è Babelee, realtà in grado di offrire una produzione automatizzata di video la cui disponibilità e il consumo online sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni così come il desiderio e la necessità delle aziende di produrre comunicazioni e informazioni sempre più personalizzate in ambito editoriale e non solo. —winewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

