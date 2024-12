Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano: il messaggio della mamma di lui fa piangere tutti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano: romantica proposta di matrimonio a Londra ma è il messaggio della mamma di lui che commuove.

Sempre più felici, innamorati e uniti, Aurora Ramazzotti e Goffredo si sposano. La coppia che ha già coronato l’amore con la nascita del piccolo Cesare che ha compiuto un anno lo scorso 30 marzo, è pronta a pronunciare il fatidico sì giurandosi amore eterno. La proposta di matrimonio è avvenuta durante un weekend a Londra, la città in cui Aurora e Goffredo si sono innamorati. Stavolta hanno scelto di tornare nella capitale inglese con il piccolo Cesare che è così diventato il testimone della proposta di matrimonio di papà Goffredo a mamma Aurora.

Al settimo cielo, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato su Instagram alcune foto del momento magico vissuto mostrando anche l’anello di fidanzamento e ricevendo tanti messaggi di auguri da amici e fan. Il messaggio più bello, perl, è quello che ha ricevuto dalla suocera.

Il messaggio della mamma di Goffredo Cerza per Aurora Ramazzotti

“2024-2018. Ho detto SÌ nel posto dove ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”. Con queste parole, Aurora Ramazzotti ha annunciato di aver accettato la proposta di matrimonio che Goffredo Cerza le ha fatto a Londra, la loro città del cuore dove l’amore magico che vivono da anni è nato. Per Aurora è stato un momento indimenticabile come documentano le foto che ha pubblicato sui social e che hanno scatenato l’entusiasmo di tutti.

Tanti i messaggi ricevuti come quello dell’amica Sara Daniele, ma soprattutto, quello di Francesca Romano Malato ovvero la mamma di Goffredo Cerza che, felicissima per la notizia, ha commosso tutti i followers della nuora con un messaggio meraviglioso.

“La verità è che in questo mondo dove nulla è duraturo e reale voi siete l’eccezione. Voi siete innamorati e sinceri belli ed onesti .

Per questo dopo 2 giorni di lacrime e commozione io e tuo papà vi auguriamo semplicemente di continuare ad essere sempre così … 2 ragazzi speciali che si amano e sono riusciti così giovani a creare una famiglia meravigliosa. Auguri a tutti e 2 di una felicità completa”, sono le parole della suocera di Aurora. “Franci, vi voglio bene”, è stata la risposta della futura sposa.