Audi sceglie Sauber per l’ingresso in Formula 1

Audi compie un ulteriore passo in vista della partecipazione al Campionato mondiale FIA di Formula 1: la Casa dei quattro anelli ha scelto Sauber quale partner strategico e intende acquisire una partecipazione nel Gruppo Sauber. La partnership vedrà la storica scuderia svizzera gareggiare come team ufficiale Audi dal 2026, utilizzando la power unit sviluppata dai quattro anelli per la classe regina dell’automobilismo sportivo.

Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di AUDI AG: “Abbiamo acquisito un partner dal know-how straordinario per il nostro ambizioso progetto in Formula 1”

I preparativi per lo sviluppo della power unit Audi procedono come da programma presso il sito Audi Motorsport di Neuburg an der Donau.

