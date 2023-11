Audi RS Q e-tron 2024: più potente, leggera e sicura

(Adnkronos) –

Audi RS Q e-tron 2024 parteciperà per la terza volta alla Dakar 2024, per l’occasione è stata soggetta a una serie di upgrade che l’hanno resa più leggera, potente ma soprattutto più sicura. A seguito degli incidenti Stephane Peterhansel e Carlos Sainz i tecnici della Casa dei Quattro anelli sono intervenuti sull’Audi RS Q e-tron 2024 modificando molle e ammortizzatori al fine di distribuire meglio i carichi, modificata anche l’imbottitura dei sedili e la rigidità dei materiali interni. Un crash box in CFRP (acronimo di poliuretano termoplastico misto a fibra di carbonio) è stato collocato all’estremità anteriore del telaio a fine di consentire un maggior assorbimento in caso di impatto frontale, il tutto senza compromettere l’angolo di attacco, fattore questo determinante nei rally raid. Gli ingegneri Audi sono intervenuti allo scopo di facilitare il lavoro degli equipaggi, anche sull’isolamento acustico e impermeabilizzazione dell’abitacolo, il cofano è stato modificato e ora in grado di schermare meglio il parabrezza da fango e acqua, novità anche per il propulsore. Rispetto alla precedente generazione la nuova Audi RS Q e-tron ha una potenza di 389 cavalli contro i 368 CV del passato, il cofano anteriore e le pinze freno sono state alleggeriti, i cerchi e pneumatici sono più pesanti, modifiche queste che hanno permesso di avvicinare il prototipo al peso minimo regolamentare di 2.100 kg. “Il team d’ingegneri ha migliorato ulteriormente Audi RS Q e-tron grazie a soluzioni creative – afferma Rolf Michl – così da semplificare la vita tanto degli equipaggi quanto dei meccanici. Tutte le migliorie sono state testate a bordo della vettura sin da metà 2023, così da essere pronti per la Dakar 2024”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...