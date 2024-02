Audi RS 6 Avant GT rappresenta la massima espressione del tema Audi RS 6. L’edizione speciale condivide i plus tecnici della variante performance cui si aggiungono le sospensioni con ammortizzatori a ghiera regolabili e il differenziale posteriore sportivo dalla taratura specifica. I freni carboceramici e l’impianto di scarico RS sono di serie. Il possente V8 4.0 TFSI biturbo eroga 630 CV e 850 Nm di coppia. Complice l’alleggerimento di 40 kg rispetto al modello standard e di 15 kg rispetto alla variante performance, Audi RS 6 Avant GT scatta da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi: è l’RS 6 più veloce di sempre. Caratterizzata da molteplici dettagli esclusivi tanto esternamente quanto in abitacolo, si fregia dell’imponente spoiler al tetto, dell’estrattore specifico e di cerchi da 22 pollici dal design dedicato. Internamente spiccano i sedili a guscio in carbonio, l’inedita finitura cromatica dei rivestimenti e la numerazione progressiva lungo la console, identificativa dell’esemplare.

La Avant ad alte prestazioni in edizione speciale costituisce la massima espressione del tema Audi RS 6. Con 3,3 secondi da 0 a 100 km/h è l’RS 6 più veloce di sempre

Realizzata a tiratura limitata in 660 esemplari: look ancora più muscolare grazie a cofano e paraurti specifici in carbonio, pellicole adesive ispirate alla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO, spoiler dedicato, portellone ed estrattore dal design inedito

Dotazione tecnica al top: V8 4.0 TFSI biturbo da 630 CV e 850 Nm, cambio tiptronic e differenziale centrale autobloccante evoluti, ammortizzatori a ghiera regolabili, differenziale posteriore sportivo dalla taratura specifica, freni carboceramici, sterzo integrale dinamico, impianto di scarico RS e sedili a guscio in carbonio

In Italia nel corso del secondo trimestre 2024