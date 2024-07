Audi Q6 e-tron: ricarica d’avanguardia

Audi Q6 e-tron, primo modello Audi di serie basato sulla piattaforma nativa elettrica PPE, rappresenta un salto tecnologico per la mobilità elettrica premium in quanto punto di riferimento della categoria per autonomia – sino a 641 chilometri – e potenza di ricarica: grazie ai 270 kW in DC è possibile ripristinare sino a 260 km di percorrenza in 10 minuti.

Vantaggi competitivi resi possibili da highlights tecnici quali la batteria da 100 kWh, la tensione a 800 Volt e la gestione termica predittiva e cui si affiancano servizi che rendono straordinariamente rapido e intuitivo l’accesso al rifornimento d’energia. In primis e-tron power on demand, la “ricarica on demand on location” dei quattro anelli fornita da E-GAP, la funzione Plug & Charge e il network europeo omnicomprensivo Audi charging.

Punto di riferimento della categoria per autonomia, sino a 641 km, e potenza di ricarica, sino a 270 kW

Batteria a 800 Volt: in 10 minuti è possibile ripristinare sino a 260 chilometri di percorrenza

e-tron trip planner: pianificazione adattiva delle ricariche con precondizionamento della batteria

e-tron power on demand: ricarica “on demand on location” in modalità fast con E-GAP

Plug & Charge: ricarica HPC con il semplice collegamento del cavo all’auto senza utilizzo di app o card

Network Audi charging: 3.200 punti di ricarica ultra fast in Italia