Audi e bp siglano una partnership strategica per il progetto Formula 1

Grazie alla sponsorizzazione esclusiva e alla partnership tecnica bp diventa il primo partner ufficiale del futuro team ufficiale Audi in F1. bp svilupperà il carburante Advanced Sustainable secondo le specifiche FIA per l’ingresso Audi in Formula 1 nel 2026

Castrol svilupperà lubrificanti e fluidi per il motore turbo Audi V6, per il motore elettrico e per la batteria

Audi e bp stanno unendo le forze in una nuova ampia partnership strategica per il progetto Formula 1. Mentre Audi si prepara a entrare nel gotha delle corse automobilistiche nel 2026 – data che segna anche l’introduzione del nuovo Regolamento Tecnico FIA F1 caratterizzato da una maggiore elettrificazione e dall’uso di carburante sostenibile avanzato – Audi e bp uniscono le loro competenze tecniche e la spinta all’innovazione per contribuire a plasmare il futuro del Motorsport.