Atp Finals, ecco le semifinali: Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz avanza in semifinale alle Atp Finals di Torino da primo del gruppo rosso. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, supera il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking Atp e già qualificato, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 21 minuti. Inutile il match di stasera alle 20.30 tra il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del mondo, e il russo Andrey Rublev, numero 5 del ranking, entrambi eliminati. La vittoria di Alcaraz definisce le semifinali in programma domani. L’azzurro Jannik Sinner, primo nel Gruppo Verde, affronterà Daniil Medvedev. Alcaraz, invece, se la vedrà col serbo Novak Djokovic. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

