Atp Finals 2023, Sinner nel gruppo verde con Djokovic: il sorteggio

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo verde delle Atp Finals 2023 insieme a Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune secondo il sorteggio di oggi. Nel gruppo rosso Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Il torneo è in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. "Oggi è un grande giorno di festa per il nostro popolo di tennisti che diventa sempre più grande di anno in anno e che la festa sarà così grande lo si sentirà dal boato con il quale verrà accolto Jannik Sinner quando entrerà in campo, perché in campo con lui ci saremo anche noi italiani che, per la prima volta partecipiamo a questo grandissimo torneo tra le teste di serie, quindi anche tra i favoriti", dice Angelo Binaghi, presidente della Fitp. "Siamo consapevoli che esserci è già un grande traguardo se per caso dovessimo riuscire ad arrivare fino in fondo sarebbe solo la conferma del valore che abbiamo già dimostrato di avere durante tutto l’anno", ha aggiunto. Sinner arriva alle Atp Finals nel miglior momento della sua carriera e con l'ulteriore spinta dei bookmaker. Dopo un autunno ricco di soddisfazioni, il tennista italiano è atterrato a Torino da numero quattro del ranking, miglior posizione mai raggiunta e il colpo nel torneo di fine stagione diventa un obiettivo possibile anche per gli analisti: il suo trionfo si gioca a 5 su Planetwin365 e a 6 su Snai, terza scelta assoluta in tabellone. Davanti a tutti il solito Novak Djokovic, per cui il titolo vale 2,40 la posta, seguito da Carlos Alcaraz a 3,60. Daniil Medvedev, sconfitto due volte da Sinner negli ultimi mesi, si gioca vincente a 5,25. Lontani gli altri partecipanti: Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev sono visti a 17, Alexander Zverev e Holger Rune a 28. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

