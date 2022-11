Atletico Vescovio-Virtus Ardea 2-2

Termina con un pareggio la sfida tra Atletico Vescovio e Virtus Ardea valida per la ottava giornata del girone C di Promozione. La formazione di Mister Bilotta si trova cosi al quarto posto della classifica con 14 punti, in testa al campionato il Pescatori Ostia a quota 20, alle sue spalle il Fiumicino a 18 e il Parioli a 16. Nel prossimo turno match casalingo per la squadra del Presidente Roberto Stazi che domenica 4 dicembre ospiterà il Pontinia. L’appuntamento è per le ore 11.00 presso il campo Pineta dei Liberti in Via delle Pinete, 140, Marina di Ardea.

