Asus rende l’Ai per tutti con la lineup presentata al Computex 2026

(Adnkronos) – Il palcoscenico del Computex 2026 diventa per Asus l’occasione per delineare la propria strategia di integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dell’intero catalogo di prodotti di consumo. La nuova gamma presentata a Taipei spazia dai tradizionali segmenti dei computer portatili e fissi fino al ritorno nel settore dei tablet, puntando in modo deciso sulla categoria dei Copilot+ PC. L’architettura hardware vede una convergenza tra le piattaforme di elaborazione di ultima generazione firmate Intel, AMD e Snapdragon e i comparti grafici Nvidia, con l’obiettivo di rendere i flussi di lavoro basati su modelli IA un’esperienza nativa e locale per l’utente comune.

Sul fronte della mobilità, la linea Zenbook 14 si rinnova mantenendo la scocca ultraleggera in Ceraluminum da 1,2 chilogrammi, ma elevando le prestazioni della NPU fino a 50 TOPS. L’autonomia dichiarata supera le 21 ore, supportata da una connettività che adotta indifferentemente architetture x86 o ARM. Cambia invece l’approccio per la serie Vivobook S, nelle varianti da 14 e 16 pollici anche in configurazione Flip convertibile a 360 gradi: in questo caso la scelta dei processori è ricaduta esclusivamente sui chip Snapdragon X. I pannelli OLED con frequenze di aggiornamento elevate e coperture cromatiche professionali rimangono il fulcro dell’esperienza visiva, supportati da batterie che promettono oltre 25 ore di esercizio e ricariche rapide in grado di coprire il 60% della capacità in meno di cinquanta minuti.

La diversificazione dell’offerta tocca anche l’ambiente domestico con i desktop della serie V, caratterizzati da chassis Mini Tower con finiture in legno che richiamano i moderni canoni dell’arredamento d’interni, equipaggiabili con processori Intel Core Ultra 9 e schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 50. La vera novità di rottura è però rappresentata dall’Asus Pad, dispositivo che segna il rientro del marchio nel mercato dei tablet. Il terminale si presenta con uno spessore di 6,5 millimetri e un pannello OLED a doppio strato da 12,2 pollici a 144 Hz, spinto dal SoC MediaTek Dimensity 8300 e integrato con le funzionalità software di Google, tra cui Circle to Search.

Parallelamente all’hardware, il produttore taiwanese introduce soluzioni software proprietarie per la gestione dei flussi di lavoro generativi. Al centro di questo ecosistema si colloca Zenni Claw, un assistente virtuale progettato per semplificare l’accesso alle funzioni di intelligenza artificiale di tipo agentico, alternando l’elaborazione locale a quella in cloud per garantire la riservatezza dei dati. Per i professionisti della grafica viene inoltre implementata la piattaforma MuseTree, basata sul modello FLUX.2 e ottimizzata per le GPU RTX, capace di generare immagini e contenuti video quasi istantaneamente sfruttando le accelerazioni hardware dedicate.

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