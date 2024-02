Astrotarocchi 7 Febbraio 2024 di Cristina Olmi

Ariete c’e’ per voi pronta una sfida e un dubbio se affrontarla o se evitare lo scontro diretto, vi toglierete dall’imbarazzo della scelta, scegliendo la via piu’ diplomatica del chiarimento e fate bene, otterrete molto di piu’ con meno problemi. La giornata e’ un po’ su e giu’ d’umore

Toro arrivano notizie o ritorni di qualcuno nella vostra vita, c’e’ una bella realizzazione per voi e tanta tanta soddisfazione ( nell’arco di un mese dovrebbe palesarsi ) e contentezza, nel frattempo siete presi dal lavoro e da altro, la giornata scorre comunque tranquilla

Gemelli qualcosa in questi giorni da’ un po’ di noia, ma sara’ qualcosa che si mette a posto a breve, per chi ha un contenzioso legale o una questione burocratica in sospeso, si risolve a favore vostro, la giornata scorre serena

Cancro la giornata per voi e’ davvero positiva ma i sogni debbono trovare concretezza nella realta’ e sembra che nel caso vostro cosi sara’ si concretizza e si comincia a costruire con una bella realizzazione, oggi e’ la giornata giusta per dare avvio ai progetti non rimandate se siete pronte

Leone giornata un po’ impegnativa con un morale che non e’ troppo alto ma in ogni caso farete tutto quello che dovete superando ostacoli che si possono creare, la giornata e’ comunque movimentata ma si risolvono diverse cose

Vergine in questi giorni qualche problema economico potrebbe esserci ma dura poco, attenzione all’astuzia di qualcuno che cerca di tagliare un po’ le ali alle vostra azioni, tagliate questa persona fuori dalla vostra vita, la giornata va con qualche affanno ma va

Bilancia tenete a bada l’agitazione, le situazioni, qualunque esse siano trovano sempre una soluzione, e’ il mondo emozionale che deve fermarsi non alla logica, ma deve solo ascoltare quello che ha da dire, per un giorno ascoltate voi stessi e ragionate meno, la giornata scorre tranquilla

Scorpione ci sono delle buone possibilita’ di fare qualcosa con le amicizie piu’ strette, forse un progetto, un idea che in breve tempo porta anche ottimi guadagni direi che non e’ male come idea, la giornata e’ comunque una buona giornata

Sagittario Si chiudono dei capitoli e tutto torna a girare, si naviga verso la tranquillita’ e la propria serenita’, ritorna a girare la fortuna e in ogni caso la giornata e’ molto positiva, e si trovano anche momenti di gioia di tranquillita’

Capricorno qualcuno fa chiarezza su qualcosa che non lo e’, e qualcosa che non si sa esce allo scoperto, la carta da’ indicazioni precise, restate positivi, le cose che non lo sono si metteranno a posto e si raccoglieranno i frutti di cio’ che si e’ seminato. La giornata e’ tranquilla

Acquario la giornata e’ tranquilla arrivano comunicazioni di lavoro importanti per chi cerca e per chi il lavoro lo ha gia’, forse qualche aumento o promozione, e si esce dalla zona confusione degli ultimi tempi, torna a spuntare il sole

Pesci sono in arrivo per voi nuove amicizie e nuove conoscenze e queste vi aiuteranno a superare momenti piuttosto difficili, con una bella dose di energia positiva, state tranquilli anche le montagne piu’ alte vengono scalate e voi le scalerete senza nessun problema

Buona giornata