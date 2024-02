Astrotarocchi 5 febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete per voi oggi c’e’ da tenere l’attenzione alta nei confronti di qualcuno che mente, e che approfitta della vostra grandezza d’animo, bastera’ evitare di credere se non siete convinte di qualcuno e non ci sara’ nessun danno, la giornata scorre liscia

Toro Una soluzione arriva all’improvviso a qualcosa che dovevate sistemare e si fa chiarezza, si sceglie la strada migliore per chiuderla definitivamente, la giornata e’ positiva

Gemelli qualcosa ha disturbato la vostra quiete, finalmente arrivano buone notizie e anche se affrontate qualche difficolta’ economica, la recupererete a breve e’ comunque una giornata tranquilla

Cancro c’e’ una situazione ferma e dei sacrifici da fare, ma tra non molto tempo si realizza un vostro sogno, e finalmente finisce il sacrificio con anche una bella soddisfazione per voi, e una gran bella vittoria, il gioco vale la candela.

Leone un fatto che non sapete a breve lo scoprirete, e, porrete finalmente la parola fine a qualcosa che non riuscivate a spiegarvi, le conseguenze saranno per chi ha sbagliato, con la buona pace vostra. La giornata scorre tranquilla

Vergine state viaggiando verso una potente energia, chiara forte e piena di luce, ma anche questa va usata con intelligenza, si rischia di disperdere tanto e subito, sappiatele dosare e farete dei grandi passi avanti, comprese nuove iniziative e nuove attivita’, la giornata e’ tranquilla

Bilancia cambiare strada per chi in qualche modo vi ha creato un problema non risolvera’ il suo problema, ma voi state tranquilli che ogni tassello andra’ al suo posto e quando il quadro sara’ finito, chi ha sbagliato pensando di farla franca, avra’ delle sorprese non proprio piacevoli, e voi soddisfazione. La giornata scorre tranquilla

Scorpione un accordo risultera’ essere molto vantaggioso per voi, e fra l’altro lo farete con molta passione, quindi fare una cosa che ci piace fare e guadagnarci direi che non si puo’ chiedere di meglio, comunque entro qualche mese dovreste iniziare, e la giornata di oggi e’ tranquilla

Sagittario ci sara’ un cambiamento che durera’ per molto tempo, nel frattempo, con il pensiero gia’ siete avanti un pezzo e la notizia buona e’ che ci riuscirete senza nemmeno troppo faticare al cambio, quindi un cambiamento che corrisponde ad una bella evoluzione, e la giornata oggi scorre serena

Capricorno anche voi con il pensiero siete andate avanti, immaginate fino ai particolari, dovrete fare delle scelte e cambiare direzione per riuscire, ma riuscirete di questo dovete esserne certi, la giornata e’ tranquilla

Acquario ci sono per chi e’ single nuove possibilita’ in campo sentimentale e per chi e’ in coppia di ” rinverdirla ” attenzione alle possibili incomprensioni che ancora sono nell’aria, puo’ nascere qualche battibecco, ma in generale il momento e’ davvero favorevole, la giornata scorre serena

Pesci avete in mente o un cambio di casa, o un trasferimento proprio in altro paese e ce l’avete gia’ in mente, ci sono degli ostacoli ovviamente da superare, ma nel tempo non escludo che possa accadere davvero. La giornata e’ tranquilla

Buona giornata a tutti 🌞 Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞